Braida ricorda quando il Milan di Berlusconi decise di prendere Allegri: "Eravamo tutti convinti, pure il presidente"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ariedo Braida ha parlato così di Massimiliano Allegri, ex tecnico rossonero durante l'era Berlusconi che potrebbe tornare sulla panchina del Diavolo: "Come arrivammo alla decisione di portare Max al Milan? Eravamo tutti convinti, pure il presidente Berlusconi. Allegri era un emergente, aveva fatto molto bene a Cagliari, dove aveva mostrato anche un buon calcio. Sapevamo che per lui era il momento di salire un ulteriore gradino e il Milan poteva essere la prossima meta. Non fu una trattativa complicata e Max si presentò con grande entusiasmo a Milano: era la persona giusta.

Se è la persona giusta anche per il Milan di oggi? Per il suo passato parlano i risultati, non io. Allegri ha vinto al primo anno con noi e poi ha saputo ripetersi più volte anche alla Juventus. Sul futuro, invece, la verità la conosce solo il tempo. Max però avrebbe un bel vantaggio: conosce già il Milan, Milanello e tutto il contorno. Conosce la pressione, la cultura e le aspettative dei tifosi di un club come il Milan.Max ha già vissuto tutto questo, saprebbe a cosa va incontro. E forse, dopo una stagione con due allenatori diversi che si sono misurati per la prima volta con la panchina di San Siro con grandi difficoltà, sarebbe una scelta di garanzia per la sua esperienza".