Braida su Allegri: "Sa come si allena un grande club. Lo ha dimostrato sia al Milan che alla Juventus"

In merito al possibile ritorno sulla panchina del Milan di Massimiliano Allegri, l'ex dirigente rossonero Ariedo Braida ha spiegato alla Gazzetta dello Sport:

Capello ripete spesso: 'Braida quando valutava i giocatori usava un parametro: bravo può essere bravo, ma è da San Siro?'. Ecco, Max sarebbe ancora da San Siro?

"Gliene aggiungo un altro: al Milan un metro diventa sempre un metro e dieci (ride ndr). Perché non è un club come tutti gli altri. Allegri, però, ha già dimostrato di sapere come si fa, sia a Milano che a Torino con la Juve".

Lei fu, però, testimone di due ritorni poco felici in rossonero: Sacchi nel 1996 e Capello nel 1997…

"Erano situazioni particolari. Arrigo arrivò a stagione in corso, non fu facile per lui. Così come con Capello l’anno dopo ci furono delle problematiche non dipendenti solo dall’allenatore. Una squadra è sempre un ambiente complesso: dalla società al tecnico e ai giocatori, serve un lavoro coordinato, una visione comune. E non sempre è agevole trovare l’alchimia giusta, dalle scelte sul mercato alla quotidianità di una stagione".