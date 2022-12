Brasile, Thiago Silva: "Non abbiamo paura di nessuno, Neymar indispensabile"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Il netto 4-1 inflitto alla Corea del Sud conferma per il Brasile il ruolo di favorita d'obbligo per il trionfo ai Mondiali in Qatar. Una consapevolezza che però potrebbe anche scadere nella presunzione, come spesso è accaduto ai verdeoro nella loro storia. Traspare grande sicurezza dalle parole di Thiago Silva, che ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Noi siamo forti, anche nella testa. Contro la Corea non è stata una vittoria facile: abbiamo lavorato tantissimo per preparare la partita e sarebbe una mancanza di rispetto verso i coreani. Prima di pensare all'eventuale semifinale con l'Argentina, c'è la Croazia. Rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Dobbiamo continuare con il nostro calcio coraggioso e allegro". Una considerazione anche sul suo compagno di squadra Neymar, rientrato dall'infortunio: "Lui è indispensabile. Ha passato un’ultima dura settimana, ha giocato l’ottavo di un Mondiale con due soli allenamenti nelle gambe. Ha dimostrato di essere concentrato al 100% sulla Coppa, di volerla fortemente".