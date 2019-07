Massimo Cellino, presidente del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, soffermandosi anche sul sogno Balotelli: "Normalmente sogno le donne, a me piace tanto ma ho sempre detto che ha messo in mostra più difetti che pregi. Non possiamo permettercelo, costa troppo. Non penso ad assicurare nulla, se poi vuole venire e ci offre qualcosa ne possiamo parlare".