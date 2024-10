Brocchi: "Ma secondo voi Leao è felice? Per me no"

Cristian Brocchi, ex giocatore ed ex allenatore rossonero, ha commentato così a Radio Serie A il momento non facile che sta attraversando Rafael Leao al Milan: "Ma secondo voi Leao è felice? Per me no perchè i casi sono due: se sei felice non puoi essere questo giocatore che è lontano da quel giocatori che io e altri pensiamo che sia per le qualità che ha.

Se in questo momento anche lui ha quella cosa dentro, cioè l'amore per lo sport e la passione, allora uscirà da questo momento con questo fuoco che ha dentro. Se invece questo per lui è un momento come un altro e tutto va bene, allora vuole dire che qualche limite ci può essere, un limite che è diverso da quello tecnico".