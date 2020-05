Si è da poco concluso il derby di Berlino fra Hertha ed Union. Per Krzysztof Piatek, partito dalla panchina, 15 minuti di gioco e nessun gol. L'Herta Berlino ha comunque vinto 4-0, ma il periodo difficile dell'ex rossonero continua anche in Bundesliga: solo un gol in sette presenze nel campionato tedesco.