Buon compleanno a Dario Simic: gli auguri del Milan sui social

Nella giornata di oggi si festeggia un ex calciatore rossonero che con il Milan ha vinto praticamente tutto, Dario Simic. Il difensore croato compie oggi 47 anni e il Milan lo ha celebrato così con un tweet sui suoi canali ufficiali: "Auguri al terzino destro della nostra sesta Coppa dei Campioni!". In rossonero Simic ha vinto 2 Champions, 2 Supercoppe europee, 1 Mondiale per Club, 1 Scudetto, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana.