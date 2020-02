Buriani: "Ibra ha dato carattere alla squadra. Su Bennacer..."

Intervenuto a Radio Sportiva, Ruben Buriani, ex rossonero, ha parlato così di Bennacer e di Ibrahimovic: "Bennacer non è un fenomeno ma è un buon giocatore, sa tenere bene le linee ed è importante in questo momento per il centrocampo del Milan. Ibra? Con la sua stazza fisica ha dato carattere alla squadra, è un giocatore che incute timore, sa giocare e si difende bene. Ha dato il suo contributo, a me sembra ancora integro".