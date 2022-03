Cafu: "Chance scudetto per il Milan? Un buon 50%, sono ottimista"

MilanNews.it

Marcos Cafu, ex terzino rossonero, ha commentato così le chance scudetto del Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Già a ottobre parlavo di scudetto per il Milan? Le mie valutazioni nascevano dal fatto che vedevo già allora come giocava. Avevo visto cose molto belle, ora le sta confermando: la possibilità di vincere lo scudetto si è alzata parecchio. Otto giornate sono ancora tante, ma direi un buon 50 per cento. Sono ottimista perché vedo una squadra concentrata, che ora ha il vantaggio di non dipendere da nessuno".