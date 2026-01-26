Cafu crede in Bartesaghi: "Sta dimostrando di avere fisico, personalità e mezzi tecnici per arrivare lontano"

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Marcos Cafu, ex terzino rossonero, ha detto la sua anche su Rafael Leao. Ecco le sue parole: "Sul fatto che Leao è forte, non ho mai avuto dubbi. L’anno passato ha avuto degli alti e bassi, ma uno come lui non si discute. Meno male non è andato via durante il mercato”.

In estate, il Milan ha salutato Theo Hernandez che è stato ceduto all'Al-Hilal: "Se un rimpianto per club rossonero? Da ex terzino, quando un terzino forte se ne va dal Milan, un po’ di rammarico è inevitabile. Chissà cosa avrebbe fatto con Allegri? A sinistra però Bartesaghi sta dimostrando di avere fisico, personalità e mezzi tecnici per arrivare lontano”.