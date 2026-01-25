Cafu e i meriti di Allegri: "Ha messo i giocatori nelle posizioni giuste e ha dato loro serenità"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Marco Cafu ha commentato così il lavoro di Max Allegri sulla panchina del Milan: "Ha messo i giocatori nelle posizioni giuste e ha dato loro serenità. Non era scontato per un gruppo che veniva da una stagione difficile come la scorsa. Con lui la squadra ha iniziato a girare fin dal precampionato. Non potrà mica essere un caso… Milan da scudetto? Sì, è secondo in classifica e non ha le coppe europee. Lavorare tutta la settimana per preparare l’incontro del weekend è un bel vantaggio: ti permette di avere meno stanchezza nelle gambe e le idee più chiare complici gli allenamenti”.

Il brasiliano ha rivelato poi anche qual è il ricordo più bello della sua esperienza in maglia rossonera: "Il ricordo più bello al Milan? La Champions alzata ad Atene perché era una sfida molto particolare e sentita, per i miei compagni era la rivincita della coppa persa contro il Liverpool a Istanbul. Per me invece la possibilità di conquistare l’unico trofeo che mi mancava. Se quel Milan oggi vincerebbe la Champions? Avrebbe ottime possibilità”.