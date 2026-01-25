Cafu e la cessione di Theo Hernandez: "Qualche rimpianto c'è, chissà cosa avrebbe fatto con Allegri..."

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in vista di Roma-Milan di questa sera, Marcos Cafu, ex terzino rossonero, ha detto la sua anche su Rafael Leao. Ecco le sue parole: "Sul fatto che Leao è forte, non ho mai avuto dubbi. L’anno passato ha avuto degli alti e bassi, ma uno come lui non si discute. Meno male non è andato via durante il mercato”.

In estate, il Milan ha salutato Theo Hernandez che è stato ceduto all'Al-Hilal: "Se un rimpianto per club rossonero? Da ex terzino, quando un terzino forte se ne va dal Milan, un po’ di rammarico è inevitabile. Chissà cosa avrebbe fatto con Allegri? A sinistra però Bartesaghi sta dimostrando di avere fisico, personalità e mezzi tecnici per arrivare lontano”.