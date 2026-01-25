Cafu e la cessione di Theo Hernandez: "Qualche rimpianto c'è, chissà cosa avrebbe fatto con Allegri..."
MilanNews.it
Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in vista di Roma-Milan di questa sera, Marcos Cafu, ex terzino rossonero, ha detto la sua anche su Rafael Leao. Ecco le sue parole: "Sul fatto che Leao è forte, non ho mai avuto dubbi. L’anno passato ha avuto degli alti e bassi, ma uno come lui non si discute. Meno male non è andato via durante il mercato”.
In estate, il Milan ha salutato Theo Hernandez che è stato ceduto all'Al-Hilal: "Se un rimpianto per club rossonero? Da ex terzino, quando un terzino forte se ne va dal Milan, un po’ di rammarico è inevitabile. Chissà cosa avrebbe fatto con Allegri? A sinistra però Bartesaghi sta dimostrando di avere fisico, personalità e mezzi tecnici per arrivare lontano”.
Pubblicità
Gli ex
Verso Roma-Milan, parla il doppio ex Cafu: "Rossoneri più riposati, ma i giallorossi hanno entusiasmo perché stanno andando forte"
La notizia peggiore: Furlani 2028. Cardinale, le parole e i fatti... Partita importantissimadi Andrea Longoni
Le più lette
2 Dalla Spagna: Milan e Lazio stanno finalizzando l'accordo per Gila per l'estate. Affare da 20 milioni, il 50% andrà al Real Madrid
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Luca SerafiniCardinale, solita toccata e fuga in silenzio. La fortuna ha le mutande rosa. Che noia il gap! Che noia Leao! Il cuore di Cernobbio e dei club
Franco OrdineÈ tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com