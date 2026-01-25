Cafu rivela: "Il ricordo più bello al Milan? La Champions alzata ad Atene"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Marco Cafu ha commentato così il lavoro di Max Allegri sulla panchina del Milan: "Ha messo i giocatori nelle posizioni giuste e ha dato loro serenità. Non era scontato per un gruppo che veniva da una stagione difficile come la scorsa. Con lui la squadra ha iniziato a girare fin dal precampionato. Non potrà mica essere un caso… Milan da scudetto? Sì, è secondo in classifica e non ha le coppe europee. Lavorare tutta la settimana per preparare l’incontro del weekend è un bel vantaggio: ti permette di avere meno stanchezza nelle gambe e le idee più chiare complici gli allenamenti”.

Il brasiliano ha rivelato poi anche qual è il ricordo più bello della sua esperienza in maglia rossonera: "Il ricordo più bello al Milan? La Champions alzata ad Atene perché era una sfida molto particolare e sentita, per i miei compagni era la rivincita della coppa persa contro il Liverpool a Istanbul. Per me invece la possibilità di conquistare l’unico trofeo che mi mancava. Se quel Milan oggi vincerebbe la Champions? Avrebbe ottime possibilità”.