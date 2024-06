Cafù su Ancelotti: "Spero possa vincere ancora la Champions. Il suo segreto? Ha sempre trasmesso tranquillità ai giocatori"

Intervenuto da Londra, teatro dell'imminente finale di Champions League in programma domani sera tra Real Madrid e Borussia Dortmund, Marcos Cafù ha parlato così dello storico allenatore del Milan, Carlo Ancelotti. Ecco le sue belle parole a Sky Sport:

L'uomo e l'allenatore, Cafù così su Ancelotti

"In bocca al lupo al Mister, ci sono tanti brasiliani e poi c'è Carlo, che è fenomenale sia come allenatore sia come uomo, spero possa vincere questa Coppa, che è così speciale per lui. Il suo segreto? E' molto tranquillo, la finale è solo un'altra partita da giocare, ma lui ha sempre trasmesso molta pazienza e tranquillità ai suoi giocatori".