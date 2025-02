Calabria esordisce con il Bologna: tre minuti più recupero per l'ex rossonero

Al terzo tentativo Davide Calabria ci è riuscito e ha esordito con la nuova maglia del Bologna. Dopo diciotto anni trascorsi al Milan tra settore giovanile e prima squadra, l'ex capitano del Diavolo per la prima volta in carriera ha indossato dei colori diversi dal rossonero. Sia nei quarti di finale di Coppa Italia vinti in casa dell'Atalanta che nella trasferta di campionato a Lecce dello scorso fine settimana, il terzino era stato lasciato in panchina dal tecnico Vincenzo Italiano.

Ieri sera, nella partita che il Bologna ha vinto nel finale per 3-2 sul Torino, nell'anticipo del 25° turno di Serie A, Calabria è riuscito a esordire con la maglia del Bologna. Il momento tanto atteso è arrivato all'87° minuto della gara, al posto di Holm: un ingresso che ha portato in qualche modo fortuna perché dopo tre minuti i felsinei hanno trovato la rete della vittoria. Tre minuti più recupero al Dall'Ara, dunque, per prendere confidenza con la nuova realtà direttamente dal campo.