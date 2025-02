Calabria: "Non vedo l'ora di giocare contro il Milan. Ai miei ex compagni auguro il meglio, ma non per quella partita"

vedi letture

Questo pomeriggio è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Davide Calabria, trasferitosi dal Milan al Bologna nel corso dello scorso calciomercato invernale. Questi alcuni degli estratti più interessanti del suo intervento.

Com'è nata e maturata questa situazione, è precipitato qualcosa? Che cosa sei e potrai essere con il Milan?

"È stata una scelta maturata con il passare dei giorni, è stata la cosa più giusta per tutti. Abbiamo affrontato la cosa in maniera matura ed è sembrata la più logica per tutti. C'è stata un po' di tristezza nell'addio, ma so anche quanto ho dato per quella maglia, ma ho scelto questa piazza come nuova avventura perché credo ci sia del potenziale, il direttore mi ha fatto una buona impressione al telefono e anche vivendo qui ho trovato un ambiente piacevole, squadra ambiziosa che lavora tanto. Penso possa aiutarmi a fare una buona stagione da qui al termine e penso che io posso aiutare questa squadra a crescere, fin dal primo momento che sono arrivato sono stato subito contento e questo è un molto importante per me".

La partita contro il Milan?

"Non vedo l'ora di giocarla, sono carico per questa sfida e anche di giocare quella sfida, è una novità e io le novità le prendo in maniera positiva, sarà piacevole incontrare i miei ex compagni, gli auguro il meglio ma non per quella partita".