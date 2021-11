Caldara sugli infortuni al Milan: "Non è stato facile, ogni volta che stavo per rientrare arrivava un altro ko più pesante"

In merito ai gravi infortuni subiti quando era al Milan, Mattia Caldara, attuale difensore del Venezia, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Ho avuto infortuni uno dietro l’altro, e gravi. Per rientrare ci mettevo sempre qualche mese e ogni volta che mi sentivo vicino a stare bene arrivava un altro ko più pesante. Questa cosa l’ho subita mentalmente, non lo nego. Non è stato per niente facile, ma dentro di me c’è sempre stata la speranza che una volta che avessi raggiunto un certo equilibrio psico-fisico, sarei tornato quello dell’Atalanta".