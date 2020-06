Caldara sul Milan: "Gli infortuni non hanno aiutato, i continui fastidi non mi permettevano di allenarmi bene"

Mattia Caldara, che è all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2021, è stato intervistato dal Corriere di Bergamo e ha parlato così del suo futuro e del periodo al Milan: "Al momento non penso al futuro. Sono concentrato sul presente e voglio dimostrare di essere il giocatore che hanno visto a Bergamo prima che andassi via. Il periodo al Milan? Gli infortuni non hanno aiutato. I continui fastidi non mi permettevano di allenarmi bene. Fortunatamente a livello fisico ho recuperato e, come dicevo, lotterò per tornare ai miei livelli".