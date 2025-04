Calderon, ex presidente del Real sul passaggio di Ronaldo al Milan: "Non fu facile accettarlo, era straordinario"

Intervistato dai colleghi di TMW, l'ex presidente del Real Madrid, Ramon Calderon - che ha guidato il club dal 2006 al 2009 vincendo due campionati e una Supercoppa di Spagna - ha ricordato quando i blancos decisero di cedere il brasiliano Ronaldo al Milan.

Al Real anche i migliori della storia, quando non rendono, devono farsi da parte. E' stato difficile per lei cedere Ronaldo al Milan?

"È sempre difficile fare a meno di un giocatore straordinario come Ronaldo. Uno dei migliori che abbia mai visto nella mia lunga vita da tifoso e una grande persona fuori dal campo. Ho dovuto accettare, come ho sempre fatto, la decisione del direttore sportivo e dell'allenatore, che avevano capito che era giunto il momento per lui di lasciare il club".