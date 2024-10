Capello approva le parole di Fonseca: "E' ora che i calciatori del Milan si prendano le responsabilità di vestire una maglia così importante"

In merito alle dure parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa nei confronti dei suoi giocatori, Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si è detto d'accordo con il portoghese: "Ha fatto bene. Come ha detto lui stesso, è ora che i calciatori del Milan si prendano le responsabilità di vestire una maglia così importante.

Dopo il ko di Firenze, in molti avevano rimproverato all'allenatore rossonero proprio il peccare di autorevolezza. E sinceramente, vedendo il caos sui rigori, il dubbio era legittimo. Ecco, la conferenza stampa di ieri è un segnale in questo senso: ora basta, io sono il tecnico e prendo le decisioni, i calciatori si adeguino. E non pensiate che Fonseca sia andato in conferenza a fare lo show tanto per fare, sono sicuro che prima aveva usato parole altrettanto dure all'interno dello spogliatoio".