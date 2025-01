Capello: "Caso Koopmeiners? Mi ricorda Kluivert che arrivò al Milan con grandi aspettative dopo gli anni all'Ajax, ma da noi faticò a inserirsi"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il rendimento deludente di Koopmeiners alla Juventus: "Il rendimento di Koop non è quello degli anni a Bergamo, ma si vede che è arrabbiato e sta facendo di tutto per prendersi la Juventus. Per il momento gira per il campo senza trovare la giusta posizione. Gli farebbe bene un gol da ex per togliersi un po' di pressione e sbloccarsi definitivamente.

Il caso di Koopmeiners mi ricorda quello di un olandese che ho allenato in passato al Milan: Kluivert. Patrick arrivò al Milan con grandi aspettative dopo gli anni all'Ajax, ma da noi faticò a inserirsi. Il talento di Kluivert non era in dubbio, non a caso una volta lasciato Milano si è ripetuto a suon di gol nel Barcellona".