Capello: "Futuro Ibra? Se resta non è solo per partecipare, ma perché sente di poter dire la sua"

MilanNews.it

L'ex rossonero Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole: "Scelga lui il suo futuro. Ma lo vedo ancora carico, come sempre, in campo o a fare tutto quello che in cui è coinvolto. Che sia Sanremo o la pubblicità. È convincente in tutto. Se resta non è solo per partecipare, ma perché sente di poter dire la sua. E può essere determinante anche in un ruolo che non sia quello del titolare indiscusso".