Capello: "Higuain non è stato più lo stesso dopo il rigore sbagliato contro la Juve"

L'ex allenatore del Milan, Fabio Capello, intervenuto sulle frequenze di Radio Rai Uno nel corso della trasmissione "Radio anch'io sport" si è soffermato sul club rossonero e sulla vicenda di Higuain: "Higuain? L'ho fatto sbloccare io la prima volta quando giocò con me al Real Madrid. Gli è rimasto dentro quel rigore sbagliato contro la Juventus. Non è più lui da quel giorno. Non so cosa gli sia successo. Spero per il Milan che possa tornare a essere il vero Higuain, quello che conosciamo tutti. C'è un calo fisico, ma l'intelligenza tattica e la capacità di essere importante nel momento giusto non si perde mai, anzi si migliora".