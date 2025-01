Capello: "Ho visto grande concentrazione e voglia di fare nel riscaldamento del Milan"

Intervistato da Milan TV prima della finale di Supercoppa Italiana, Fabio Capello ha spiegato: "Sarà una partita difficile per il Milan, ho visto un'Inter molto determinata. Però ho visto un ottimo riscaldamento del Milan, mi è piaciuto molto, ho visto grande concentrazione e voglia di fare. Il secondo tempo con la Juve mi è piaciuto. Sarà difficile, l'Inter giocano a memoria, non so se il Milan ha già imparato la lezione".

Sull'arrivo di Conceiçao: "Entrare nella testa dei giocatori non è facile, così come far entrare nella testa dei giocatori quello che un allenatore vuole fare. Non è semplice entrare in corsa. Il derby è però una gara che può sempre sorprendere. Fare una finale è sempre una bella soddisfazione".