Capello: "Il 4-0 al Barcellona il momento più bello della mia carriera"

Al Globe Soccer di Dubai, Fabio Capello è stato premiato per la sua carriera e ha rilasciato alcune parole: "Ringrazio tutti per questo premio, ringrazio Roma, Juventus, Milan, Real Madrid e le Nazionali come Inghilterra e Russia. La mia carriera è stata molto lunga, ho iniziato da calciatore e l'ho conclusa da allenatore. Grazie ai giocatori e ai presidenti che hanno avuto fiducia in me. Il momento più bello della mia carriera è stato quando ho battuto il Barcellona ad Atene per 4-0 in finale di Coppa dei Campioni. Tutti i giornalisti ci davano per spacciati, e abbiamo vinto solo 4-0. Se hai ottimi giocatori puoi battere chiunque e la mentalità è la cosa più importante".