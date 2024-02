Capello: "Il turnover può funzionare anche durante la partita. Cambiare 5-6 giocatori dall’inizio è un rischio"

Dopo la sconfitta contro il Monza, Stefano Pioli è stato molto criticato per l'esagerato turnover rispetto alla partita precedente: il tecnico rossonero ne ha infatti cambiati sei, inserendo Thiaw in difesa, Bennacer e Adli in mezzo al campo, Okafor, Chukwueze e Jovic in attacco. E' impensabile che giochino sempre gli stessi, soprattutto quando si gioca ogni tre giorni, ma non va bene nemmeno stravolgere completamente la squadra.

Sulla questione del turnover, l'ex tecnico milanista Fabio Capello ha spiegato nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Io dico solo una cosa: il turnover può funzionare anche durante la partita. Cambiare 5-6 giocatori dall’inizio è un rischio, ruotare nei 90 minuti invece...".