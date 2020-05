Capello: "Milan-Rangnick? Un allenatore straniero per quanto bravo comunque è un rischio in Italia"

L'edizione odierna di Tuttosport riporta questa mattina il pensiero di Fabio Capello, ex tecnico rossonero, in merito al possibile arrivo al Milan di Ralf Rangnick: "Voglio dire una cosa: la dirigenza dovrà fare attenzione ai tifosi del Milan. Perché non si può più giocare col fuoco, ci sono errori da anni e un allenatore straniero per quanto bravo comunque è un rischio in Italia".