Capello: "Modric? Ha un’intelligenza superiore, intuisce il gioco prima"

Capello: "Modric? Ha un’intelligenza superiore, intuisce il gioco prima"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:08Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in vista di Inter-Milan del prossimo 23 novembre, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato queste parole su Luka Modric: "Ha un’intelligenza superiore, intuisce il gioco prima e quindi riesce a arrivare in anticipo. Il calcio italiano è così lento che lui quando arriva la palla ha già letto il libro e lo ha anche già chiuso. L’unico problema possono essere i cambi di campo dell’Inter". 

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa