Capello: "Modric? Ha un’intelligenza superiore, intuisce il gioco prima"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in vista di Inter-Milan del prossimo 23 novembre, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato queste parole su Luka Modric: "Ha un’intelligenza superiore, intuisce il gioco prima e quindi riesce a arrivare in anticipo. Il calcio italiano è così lento che lui quando arriva la palla ha già letto il libro e lo ha anche già chiuso. L’unico problema possono essere i cambi di campo dell’Inter".

