Capello: "Paratici non verrebbe di certo a Milano per fare presenza. Ma a quel punto, Ibra cosa farebbe?"

In merito al possibile arrivo al Milan di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Ecco, uno come Paratici, con la sua esperienza e la sua competenza, non verrebbe di certo a Milano per fare presenza. Sarebbe il motore di tutte le decisioni, almeno per quanto riguarda il campo. Ma a quel punto, Ibra cosa farebbe?

Mi auguro che chiunque sia il diesse, sia poi lui a decidere il nome del nuovo tecnico. Sarebbe paradossale il contrario... Allegri? Se la volontà - che approvo - è quella di fare un Milan più italiano, direi di sì. Tra i nostri allenatori liberi sulla piazza Max è il migliore. È un vincente e conosce già Milanello, ma anche la squadra, per averla affrontata fino a un anno fa da avversario. Saprebbe, insomma, dove mettere le mani da subito".