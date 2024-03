Capello: "Se prima Ibra era soltanto un uomo di campo, oggi gli è stata posta la corona in testa"

vedi letture

In merito al nuovo ruolo di Zlatan Ibrahimovic, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Gli è stato affidato un ruolo importante e gravoso, credo che sotto questo aspetto sarà orgoglioso dell’incarico. Ma proprio perché lo conosco so che si metterà testa bassa e a pedalare per imparare alla svelta a muoversi in tutti gli altri campi. Cardinale ha detto di non essere soddisfatto e ha fatto capire chiaramente che intende esserlo al più presto... Di conseguenza Zlatan deve calarsi in fretta nella nuova realtà.

Giocatori messi in secondo piano? No, non la leggo così. Ibra è il primo a sapere che in campo vanno loro, non quelli che da fuori parlano, stimolano, aiutano. Anzi, nessuno lo sa meglio di lui. E allora immagino che il suo rapporto con la squadra non cambierà molto dopo le parole di Cardinale. Semmai cambierà la percezione di chi, da ora in avanti, dovrà relazionarsi con lui come riferimento nelle altre aree del club. Penso a tutte le figure che oggi sono presenti in società. Se prima Ibrahimovic era soltanto un uomo di campo, oggi gli è stata posta la corona in testa".