Capello su Cutrone: "Non vedo in giro tantissimi attaccanti meglio di lui"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio Uno e sui giovani italiani ha dichiarato: "Da parte dei nostri allenatori ci vorrebbe più coraggio per mettere in campo giovani. Ci vuole una visione. Se penso quello che è successo con Zaniolo e l'Inter, penso che non ci sia stata una visione. Io ero molto attento a quello che succedeva nelle squadre minori. Cutrone? La domanda che bisogna porsi è 'ce ne sono meglio di Cutrone?'. Io non ne vedo tantissimi in giro. Cutrone è un giocatore molto importante".