Capello su Paquetà: "Deve trovare una posizione più consona alle sue qualità"

Ai microfoni di Sky, Fabio Capello ha parlato così di Pauqetà e Bernardeschi: "Paquetà è un calciatore che mi apprezzavo molto appena arrivato in Italia. Ha visione di gioco e grande qualità, anche se ogni tanto fa il giocherellone. Deve trovare una posizione più consona alle sue caratteristiche. Bernardeschi? Può fare solo l'esterno. In quella posizione diventa pericoloso. Ha piede e sa tirare in porta".