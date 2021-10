Capello: "Zaniolo come Savicevic del mio Milan, ma deve tornare quello di prima"

Fabio Capello ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, facendo un paragone fra Nicolò Zaniolo e Dejan Savicevic: "In generale ritengo che i calciatori debbano essere messi nei ruoli naturali. Ma se Mancini ritiene che sia funzionale da finto centravanti l’esperimento ci può stare. In Svizzera il tentativo con Zaniolo non ha funzionato? Perché Zaniolo quel ruolo non lo può fare. Lui deve partire dalla fascia, sprigionare tutta la sua forza fisica, come faceva Savicevic nel mio Milan. Il paragone tra i due non mi sembra azzardato, purché chiaramente Zaniolo torni quello che era prima degli infortuni. Anche lui ha dei colpi di classe e di genio come Dejan"