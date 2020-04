Cassano: "Allegri miglior tecnico italiano. Non è un catenacciaro, al Milan..."

Antonio Cassano, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato chi è secondo lui il milgior tecnico italiano: "Allegri, perché ama la tecnica. È l’unico che parla sempre di qualità. Anche lui ha un’idea offensiva del calcio. Nel Milan lasciava Thiago Silva e Nesta a coprire con Van Bommel, poi avevamo due ali come terzini, Zambrotta e Jankulovski, e centrocampisti tecnici: Seedorf, Pirlo, pure Ambrosini che si buttava sempre dentro. In Italia danno del catenacciaro a uno che si difende nell’ultimo quarto d’ora, ma Allegri non lo è".