Cassano ancora contro Allegri: "Scarso e bugiardo, non prepara le partite"

Antonio Cassano, a Viva el Futbol, ha parlato così del Milan: "Dove arriverà il Milan? Non tra le prime quattro. Le pagelle di Roma – Milan: 6 ad Allegri 6,5 a Gasperini, questa è la competenza nel calcio italiano. Con questo sono 7 anni che Allegri non vince il campionato e non lo vincerà neanche quest’anno, come non vincerà la Coppa Italia. La Roma poteva vincere 5-0, senza se e senza ma. Allegri continua a far ridere i polli, a Como e all’Olimpico gli hanno fatto 70 tiri. A fine gara ha detto di avere la partita in mano sull’1-0. Oggi Allegri non è credibile, è un allenatore scarso e pure bugiardo. Io penso che non prepari le partite.

Non è capace di spiegare il calcio. Como e Roma sono state due partite fatiscenti. Il Milan non arriverà tra le prime quattro o se ci arriverà farà una fatica immane. La proposta del Milan per 30 anni è stata profondamente diversa. Oggi i giocatori, escluso il portiere e Rabiot che la differenza la fa solo in Italia, sono tutti scarsi. Il tempo sta scadendo. Sono convinto che l’anno prossimo gli daranno il benservito, meritatamente”.