Cassano: "Maldini è certamente il difensore più forte che ho affrontato in carriera"

Intervenuto a SkySport24, Antonio Cassano ha raccontato chi è il difensore più forte che ha affrontato in carriera: "Il calciatore che mi ha fatto dannare di più l'anima è Paolo Maldini. Con gli altri, prima di affrontarli, pensavo già a come metterli in difficoltà e a volte ci riuscivo. Contro Maldini, anche se ho fatto qualche gol, ho avuto più problemi perchè era veloce, forte fisicamente, intelligente, grande personalità. Era uno che mi creava dei problemi, è certamente il difensore più forte che ho affrontato in carriera".