Cassano su Eriksen: "Io sono stato fermo per un problema al cuore, in Italia non danno idoneità"

Nel corso della Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato di Christian Eriksen e di quanto accaduto nella partita contro la Finlandia, simile ad un episodio che Fantantonio ha vissuto sulla sua pelle ai tempi del Milan: “Io sono stato fermo per un problema al cuore, in Italia non danno idoneità. Bisogna vedere all'estero, in Inghilterra bisogna capire chi si prende le responsabilità e capire i rischi. La cosa fondamentale è che possa vivere con la famiglia e i figli".