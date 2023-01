Castillejo saluta Gattuso: "Grazie mister per averci messo sempre la faccia. Meriti tanto!"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samu Castillejo, ex attaccante del Milan attualmente in forza al Valencia, si è così espresso su Instagram salutando Rino Gattuso: "Grazie mister per esserti preso cura di tutti noi nei momenti di difficoltà, per averci messo sempre la faccia anche se sappiamo che la responsabilità è di TUTTI. Le persone che lavorano con te e che ti conosco sanno quanta passione e amore ci metti nel tuo lavoro, MERITI TANTO!! Grazie anche al tuo staff, persone magnifiche, è difficile trovare un gruppo così nel mondo del calcio. GRAZIE".