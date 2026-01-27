Che exploit di Jovic in Grecia: 11 reti in 7 gare per l'ex Milan

© foto di Federico De Luca 2025
di Federico Calabrese

Una nuova vita in Grecia per Luka Jovic: l'ex attaccante del Milan, infatti, sta continuando a stupire con la maglia dell'AEK Atene e non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo un inizio scintillante condito da tanti gol e prestazioni esaltanti. 

Jovic, infatti, nelle ultime 7 gare giocate con la maglia del club greco, è andato a segno per ben 11 volte. Un bottino clamoroso, soprattutto se si pensa alla sua opacità offensiva nel periodo in rossonero. Tra le reti siglate, spicca anche un poker inflitto al Panathinikos di Davide Calabria.