Che exploit di Jovic in Grecia: 11 reti in 7 gare per l'ex Milan
MilanNews.it
Una nuova vita in Grecia per Luka Jovic: l'ex attaccante del Milan, infatti, sta continuando a stupire con la maglia dell'AEK Atene e non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo un inizio scintillante condito da tanti gol e prestazioni esaltanti.
Jovic, infatti, nelle ultime 7 gare giocate con la maglia del club greco, è andato a segno per ben 11 volte. Un bottino clamoroso, soprattutto se si pensa alla sua opacità offensiva nel periodo in rossonero. Tra le reti siglate, spicca anche un poker inflitto al Panathinikos di Davide Calabria.
Pubblicità
Gli ex
Bonucci racconta l'avventura al Milan: "Tutte le esperienze ti portano a un qualcosa di positivo se ci credi"
Rimonta scudetto? Capello non crede nel Milan: "Continua a mancare qualcosa. Sicuramente un difensore e poi anche altro"
Ultima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignandi Antonio Vitiello
Le più lette
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Rinnovo Loftus-Cheek: gli agenti dell'inglese a Milano nei prossimi giorni. E l'interesse dell'Aston Villa...
Pietro MazzaraIl non detto sul rinnovo di Mike e le categorie rispettate. Max, più di qualcosa da sistemare. Rafa-Alexis: Bologna e poi si respira
Andrea LongoniLa notizia peggiore: Furlani 2028. Cardinale, le parole e i fatti... Partita importantissima
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com