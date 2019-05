Chiarugi: "Il Milan può ancora andare in Champions. Consiglio a Cutrone di non lasciare la società rossonera. Su Gattuso e Piatek..."

Luciano Chiarugi, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan: "Il Milan può ancora andare in Champions. Gattuso mi piace, ha carattere ma è stato svuotato di potere. Non a caso dentro lo spogliatoio rossonero ci sono stati dei comportamenti dei giocatori non corretti. Succede sempre così quando un allenatore ha la valigia pronta. Piatek è un attaccante interessante ma non basta fare i fenomeni per tre mesi per essere campioni da Milan. Lo voglio vedere in questo finale decisivo di campionato. E a Cutrone suggerisco di non lasciare la società rossonera. È un grande talento, può diventare in futuro una figura importante lì. Sono anche convinto che Leonardo e Maldini riusciranno a costruire presto un Milan all’altezza del suo prestigio".