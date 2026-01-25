Clamoroso Lazio, Romagnoli non partirà. Il club: "Non è mai stato sul mercato e resterà qui"

Ieri dopo la gara contro il Lecce, Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, è andato sotto la curva dove erano presenti i propri tifosi per salutarli in quanto in procinto di andare a giocare in Arabia Saudita. L'addio dell'ex giocatore del Milan sembrava certo e invece ecco che oggi è arrivata una nota del club di Claudio Lotito che ha di fatto bloccato la sua partenza:

"La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra".