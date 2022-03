Collovati: "Leao ha i colpi da fuoriclasse, il Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fulvio Collovati, dagli studi di Rai Sport, nella trasmissione Calcio Totale, parla di Milan. "E' lo specchio fedele del lavoro di Pioli. E' una squadra di giovani, non c'è il campione, non c'è il Vlahovic. C'è in panchina, Ibrahimovic, ma ne gioca dieci. Il Milan gioca compatto, omogeneo, tutti giocano con intensità e aggressività. Con l'Empoli ha giocato bene il primo tempo poi ha sofferto: darà del filo da torcere fino alla fine. Non so se vincerà il campionato però lotterà fino alla fine. C'è Leao che ha i colpi da fuoriclasse anche se manca di continuità. Però affrontarlo con la Nazionale mi preoccupa".