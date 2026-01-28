Como, Morata torna a segnare: "Più di un gol per me, grazie a chi mi è stato accanto"

Como, Morata torna a segnare: "Più di un gol per me, grazie a chi mi è stato accanto"
Oggi alle 21:30Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Dopo un lungo digiuno, Alvaro Morata, ex attaccante rossonero ora al Como, è tornato a segnare: lo spagnolo ha siglato la sua prima rete con la maglia della squadra lariana in Coppa Italia contro la Fiorentina (vittoria per 3-1 della squadra di Fabregas). Il giocatore ha pubblicato poi su Instagram questo messaggio: "Per me, molto più di un gol. Grazie a tutte le persone che mi sono state accanto. Grazie Como".