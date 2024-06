Como, nel mirino anche l'ex rossonero M'Baye Niang

Il Como è pronto ad essere protagonista sul mercato in vista della stagione di Serie A 2024/25 e in questo momento il direttore sportivo Ludi sembra concentrarsi su una tipologia ben specifica di calciatori. Esperti e che conoscano bene la Serie A, forse la deficienza più importante all'interno della rosa lariana: si è parlato in particolare di Audero e Alexis Sanchez, ma secondo la Gazzetta dello Sport al club neopromosso piace molto anche M'Baye Niang.

Il suo gol contro la Roma nel recupero ha regalato la salvezza all'Empoli, condannando il Frosinone alla Serie B. Adesso le strade di Niang e dell'Empoli si separeranno, con l'attaccante protagonista della storica salvezza dei toscani destinato a lasciare gli azzurri il prossimo 30 giugno. Niang non ha raggiunto il numero di presenze necessarie assieme alla salvezza per far scattare rinnovo automatico fino al 2025 e le possibilità che resti sono praticamente zero.

Lo stesso attaccante franco-senegalese classe 1994, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post che sembra sancire l'addio: "Grazie azzurri, grazie Empoli. Abbiamo fatto qualcosa di pazzesco, non vi dimenticherò mai".