Contra sulla rete nel derby del 2001: "Uno dei gol più belli della mia carriera"

Cosmin Contra, ex terzino rossonero, ha ricordato il gol segnato nel derby di Milano del 2001 in un'intervista rilasciata al canale YouTube di Carlo Pellegatti. Ecco le sue parole: "Abbiamo battuto in fretta una punizione in mezzo al campo, ho ricevuto palla e ho fatto il tiro più bello della mia vita. Ho fatto un bel gol, poi segnare nel derby è speciale. E' stato uno dei gol più belli della mia carriera. Qualche minuto ho fatto anche l'assist per il gol di Pippo Inzaghi. Quando avevi in area un attaccante come lui sapevi che poteva succedere sempre qualcosa. Per un terzino è più facile fare cross con uno come Pippo. Lui giocava sempre sul limite del fuorigioco, era sempre pronto a sfruttare gli errori dei difensori".