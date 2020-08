Coronavirus, Petagna positivo: "Sto bene e sono asintomatico. Spero passi presto"

Andrea Petagna, attaccante del Napoli risultato positivo al Covid-19, come comunicato dal Napoli in una nota, ha scritto alcune parole sui suoi profili social per tranquillizzare tutti: "Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva nelle scorse ore. Sono a casa isolato in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto".