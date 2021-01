Corriere dello Sport - Benevento a tinte rossonere: Inzaghi chiama Cutrone

Alla vigilia della sfida con il Milan, in casa Benevento tiene banco un intreccio di mercato a tinte rossonere. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per rinforzare il proprio l'attacco, l'allenatore dei sanniti ed ex rossonero Pippo Inzaghi avrebbe chiesto proprio un'attaccante ex milanista: Patrick Cutrone. Il classe 98', in prestito alla Fiorentina dal Wolverhampton, sembra destinato ad una nuova partenza e il Benevento è tra le squadre interessate.