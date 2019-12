CorSera - Ancelotti-Gattuso: Carletto deluso dal comportamento di Rino

"C'eravamo tanto amati": potrebbe essere questo l'ultimo titolo del rapporto tra Gattuso e Ancelotti considerati i recenti sviluppi? Probabilmente no ma il tecnico di Reggiolo è rimasto in parte deluso dalla tardiva telefonata di Gattuso. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, l'ex tecnico del Napoli si sarebbe aspettato una chiamata in cui Rino gli parlasse dei contatti con De Laurentiis e in qualche modo lo rendesse partecipe della prospettiva che potesse essere proprio lui a prendere il suo posto. Una telefonata che invece è arrivata solo alla volta di mercoledì ad esonero già avvenuto e che ha creato un po' di imbarazzo. Nonostante questo episodio la pace sembrerebbe essere già tornata tra i due legati da un rapporto troppo forte per essere spezzato da un avvicendamento in panchina.