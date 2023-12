CorSport: "Donnarumma, che incubo: ora rischia il posto al PSG"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Donnarumma, che incubo: ora rischia il posto al PSG". L'ex portiere rossonero sta attraversando un periodo piuttosto complicato e non è escluso che Luis Enrique possa cambiare le sue gerarchie in porta. Il giocatore italiano sta commettendo diverse papere ed errori.

L'ultimo in ordine di tempo risale a questo week-end: Donnarumma è stato infatti espulso al decimo minuto del match contro il Le Havre a causa di un intervento pericolosissimo su un avversario. L'ex rossonero, su un lungo rinvio della formazione avversaria che a prima vista sembrava innocuo, ha esitato nell'uscita, poi ha lasciato l'area ed è intervenuto in ritardo su Casimir a gamba alta, colpendo in pieno il collo del rivale.