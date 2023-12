Costacurta ha le idee chiare: "Se il Milan è da scudetto? Solo se dovesse uscire da tutte le coppe europee"

Il Milan se la può giocare per la vittoria dello scudetto? Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha le idee molto chiare e le ha espresse a Sky dopo la vittoria del Diavolo contro il Frosinone: "Se il Milan è da scudetto? Se dovesse uscire dalle coppe europee, compresa l'Europa League, potrebbe lottare per la vittoria del campionato. Solo in questo caso".

Ricordiamo che le chance del Milan di andare agli ottavi di Champions League sono davvero poche: oltre a vincere in casa del Newcastle nell'ultima giornata del Girone F, i rossoneri devono anche sperare nella vittoria del Borussia Dortmund già qualificato contro il PSG. Un successo in Inghilterra assicurerebbe comunque un posto in Europa League alla squadra di Pioli.